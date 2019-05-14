2019-05-14T10:20:47+03:00
Общество

Тверичан приглашают на квест по первой помощи

Мероприятие запланировано на 18 мая
Ольга ТРОФИМОВА
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Участники попадут в реальные ситуации Фото: vk.com/"Шанс на спасение"/Юлия КурковаУчастники попадут в реальные ситуации Фото: vk.com/"Шанс на спасение"/Юлия Куркова
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Первый в Твери квест по первой помощи от ЦПП «Шанс на спасение» пройдет в Твери 18 мая на территории главного корпуса Тверского Государственного Технического Университета на наб. Афанасия Никитина, 22.

Собравшихся ждет увлекательная работа в команде, 6 связанных между собой этапов квеста. При помощи загримированных профессиональных статистов участники смогут усвоить или вспомнить правила оказания первой помощи, научатся действовать в сложных ситуациях и взаимодействовать со спецслужбами в случае возникновения ЧС.

Как отмечают организаторы квеста, данное мероприятие является одним из первых, проводящихся в России в форме игрового квеста. Не будет скучных лекций и многостраничного текста. Только практика. Только участники, пострадавшие и желание спасти жизнь.

Зарегистрироваться для участия и узнать более подробную информацию можно во ВКонтакте в группе «Шанс на спасение».

Начало мероприятия в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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