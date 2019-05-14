В Ржеве Тверской области благоустроят дворы и установят светодиодный фонтан

СЕГОДНЯ 09:46 2019-05-14T09:46:18+03:00

На благоустройство дворов во Ржеве потратят более 25 млн. рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

На ремонт выделено более 25 млн. рублей

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На деньги из областного бюджета в Городе воинской славы Ржеве благоустроят 25 дворов, площадь Революции и территорию на ул. Н. Головни.

В частности, преобразятся дворовые территории по улицам Большая Спасская, К. Маркса, Ленина, Советской площади, Ленинградскому шоссе, Площади Коммуны, Торопецкому тракту. Там появятся новые детские площадки, малые архитектурные формы, ограждения и т.п.

На площади Революции предполагается сделать светодинамический фонтан, детскую и тренажерную площадки. На пересечении ул. Н. Головни и Ленинградского шоссе уложат брусчатку, установят спортивно-игровой комплекс.

В городе также отреставрируют Обелиск советским воинам и прилегающую к нему парковую зону, сообщает пресс-служба правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU