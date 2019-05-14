2019-05-14T09:01:51+03:00
Общество

В Твери продавали фальсифицированное сливочное масло

Нарушения выявил Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВА
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Фальсификат продавали в одном из тверских магазиновФальсификат продавали в одном из тверских магазиновФото: Андрей МИНАЕВ
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Инспекционная проверка была проведена инспектором отдела государственного ветеринарного надзора в апреле 2019 года. В Твери, в магазине «Продукты», принадлежащем ИП Мамедову В.Г.о., специалисты отобрали пробы молочной продукции.

По результатам лабораторных исследований в пробе продукции масло коровье сладко-сливочное несоленое «Традиционное» с м.д.ж. 82,5% Вологодское деревенское производства ООО «Петровский молочный завод» (Омская область) обнаружена фальсификация жировой фазы масла и масляной пасты из коровьего молока жирами немолочного происхождения.

Данный факт является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции. Вышеуказанный товар снят с реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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