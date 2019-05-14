Студент из Тверской области получил условный срок за сообщение теракте

СЕГОДНЯ 08:12 2019-05-14T08:12:57+03:00

За сообщение о ложном взрыве студент получил условный срок Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Суд признал виновным 18-летнего учащегося Западнодвинского технологического колледжа им. И.А.Ковалёва. Молодой человек, находясь в колледже, воспользовался учебным компьютером и отправил на почту колледжа письмо с сообщением о бомбе в стенах здания.

За заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры он предстал перед судом, сообщает пресс-служба суда.

По ходатайству подсудимого дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Он получил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор не обжалован и вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU