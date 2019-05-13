Козловы вновь соберутся в центре Твери

СЕГОДНЯ 22:47 2019-05-13T22:47:39+03:00

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Фестиваль пройдет в Твери в 4-й раз. Традиционно он объединит местных жителей, гостей и туристов города.

Фестивальная площадка развернется на ул. Трехсвятской. Там можно будет поучаствовать в прыжках через козла, распилить на козлах брёвна, потягаться силой, посетить музей козла.

Гости праздника узнают истории тверских козлов, примут участие в мастер-классах по изготовлению козликов и козочек из разных материалов, сыграют в домино, поищут козла на тематическом квесте.

Все те, чья фамилия имеет отношения к козлам получат особые подарки и привилегии. А вот Волковым в этот день придется несладко.

Фестиваль начнется в 12.00 на ул. Трёхсвятская за ТЦ «Олимп».

ИСТОЧНИК KP.RU