Житель Тверской области разбил голову, перевернувшись на квадроцикле

СЕГОДНЯ 22:18 2019-05-13T22:18:37+03:00

Молодой человек был без шлема

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ДТП произошло вечером, 12 мая, на 1-м километре автодороги Митенево-Вахново в Калининском районе.

25-летний молодой человек ехал на квадроцикле и перевернулся. По какой причине произошла авария, устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Водитель был без шлема и не имел прав на управление транспортным средством. С рваной раной головы он доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU