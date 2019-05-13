Житель Тверской области разбил голову, перевернувшись на квадроцикле
Молодой человек был без шлема
Водитель квадроцикла доставлен в больницуФото: Мария ЛЕНЦ
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ДТП произошло вечером, 12 мая, на 1-м километре автодороги Митенево-Вахново в Калининском районе.
25-летний молодой человек ехал на квадроцикле и перевернулся. По какой причине произошла авария, устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Водитель был без шлема и не имел прав на управление транспортным средством. С рваной раной головы он доставлен в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU