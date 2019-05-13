2019-05-13T20:31:55+03:00
Общество

Жителей Твери приглашают в паломническую поездку в Новый Иерусалим

Отъезд в 7 утра
Ирина ТАРАСОВА
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Всех желающих приглашают в паломническую поездку в Новый ИерусалимВсех желающих приглашают в паломническую поездку в Новый Иерусалим
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19 мая, в воскресенье, всех желающих приглашают в паломническую поездку в Новый Иерусалим.

Также планируется посетить Иосифо-Волоцкий мужской монастырь, где находятся следующие святыни: мощи преподобного Иосифа Волоцкого, вериги преподобного, Волоколамская икона Божией Матери.

В 14:15 группа приедет в Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь. Святыни обители: длань правой руки святой мученицы Татианы и частица мощей святителя Николая Чудотворца.

Отъезд из Твери в 7:00 утра от Драматического театра.

Возвращение - в 20:00.

Запись и все вопросы по телефону: 8-952-065-17-24 (Антон).

ИСТОЧНИК KP.RU

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