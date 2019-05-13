Жителей Твери приглашают в паломническую поездку в Новый Иерусалим
Отъезд в 7 утра
Всех желающих приглашают в паломническую поездку в Новый Иерусалим
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19 мая, в воскресенье, всех желающих приглашают в паломническую поездку в Новый Иерусалим.
Также планируется посетить Иосифо-Волоцкий мужской монастырь, где находятся следующие святыни: мощи преподобного Иосифа Волоцкого, вериги преподобного, Волоколамская икона Божией Матери.
В 14:15 группа приедет в Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь. Святыни обители: длань правой руки святой мученицы Татианы и частица мощей святителя Николая Чудотворца.
Отъезд из Твери в 7:00 утра от Драматического театра.
Возвращение - в 20:00.
Запись и все вопросы по телефону: 8-952-065-17-24 (Антон).
ИСТОЧНИК KP.RU