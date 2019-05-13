Портрет Тверского губернатора А.Н. Сомова представят в Императорском дворце

СЕГОДНЯ 20:14 2019-05-13T20:19:11+03:00

Данная экспозиция познакомит посетителей с видными общественными деятелями и представителями власти тверской земли

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Тверской императорский дворец готовится к открытию новой выставки «Человек добрейшего сердца. Портрет Тверского губернатора А.Н. Сомова».

Открытие выставки состоится 15 февраля в обновленном Гербовом зале.

- Выставка станет первой экспозиционной инициативой музейно-просветительского проекта «Первенствующее сословие: высшее общество Тверской губернии в парадном портрете рубежа XIX-XX веков», призванного познакомить посетителей галереи с видными общественными деятелями и представителями власти, внесшими большой вклад в развитие Тверской губернии, - рассказывает куратор выставочного проекта, ученый секретарь ТОКГ Мария Шувалова.

Посетители смогут увидеть отреставрированный тверскими мастерами, парадный портрет губернатора А. Н. Сомова (1824-1899) в золоченой раме, увенчанной родовым гербом.

Экспонироваться в Гербовом зале Тверского императорского дворца он будет неслучайно, так как история зала в его нынешнем виде тесно связана с историей губернаторской власти и местного общества рубежа XIX-XX веков.

ИСТОЧНИК KP.RU