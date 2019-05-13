В Твери произошло две аварии с мотоциклистами

СЕГОДНЯ 19:17 2019-05-13T19:17:37+03:00

В Твери произошло две аварии с мотоциклами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Днем, 13 мая, на пересечении Татарского переулка и улицы Советской мотоцикл столкнулся с грузовым фургоном «Фиат».

Мотоциклист ехал по Советской в направлении площади Михаила Тверского и зацепил угол фургона, который выезжал с Татарского переулка.

В результате ДТП водитель мотоцикла с травмой ноги доставлен в больницу.

Еще одна авария с участием мотоцикла произошла на пересечении Тверского проспекта и бульвара Радищева. При повороте налево иномарка не предоставила мотоциклисту преимущество движения, из-за чего произошло столкновение.

Обстоятельства происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU