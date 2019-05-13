В Твери произошло две аварии с мотоциклистами
Пострадавшие в больнице
В Твери произошло две аварии с мотоцикламиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Днем, 13 мая, на пересечении Татарского переулка и улицы Советской мотоцикл столкнулся с грузовым фургоном «Фиат».
Мотоциклист ехал по Советской в направлении площади Михаила Тверского и зацепил угол фургона, который выезжал с Татарского переулка.
В результате ДТП водитель мотоцикла с травмой ноги доставлен в больницу.
Еще одна авария с участием мотоцикла произошла на пересечении Тверского проспекта и бульвара Радищева. При повороте налево иномарка не предоставила мотоциклисту преимущество движения, из-за чего произошло столкновение.
Обстоятельства происшествия выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU