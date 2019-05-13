2019-05-13T19:17:37+03:00
Происшествия

В Твери произошло две аварии с мотоциклистами

Пострадавшие в больнице
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Твери произошло две аварии с мотоцикламиВ Твери произошло две аварии с мотоцикламиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Днем, 13 мая, на пересечении Татарского переулка и улицы Советской мотоцикл столкнулся с грузовым фургоном «Фиат».

Мотоциклист ехал по Советской в направлении площади Михаила Тверского и зацепил угол фургона, который выезжал с Татарского переулка.

В результате ДТП водитель мотоцикла с травмой ноги доставлен в больницу.

Еще одна авария с участием мотоцикла произошла на пересечении Тверского проспекта и бульвара Радищева. При повороте налево иномарка не предоставила мотоциклисту преимущество движения, из-за чего произошло столкновение.

Обстоятельства происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Портрет Тверского губернатора А.Н. Сомова представят в Императорском дворце
В Твери эвакуировали вокзалы и два торговых центра
Группа «Громыка» выступит в Твери с неожиданным концертом, посвящённым Дню пионерии
Медали «За любовь и верность» получат 70 семейных пар Тверской области
Бесплатно и анонимно сдать кровь на ВИЧ можно будет в Твери
Вертолёт МИ-8 АМТ санитарной авиации за 2019 год совершил уже 27 вылетов по Тверской области
Троллейбусы в Твери снова вернулись на обычные маршруты
В Твери велосипедист сбит французской иномаркой в центре перекрёстка
МЧС предупреждает жителей Тверской области о грозе и сильном ветре
Случаев клещевого энцефалита за прошедшую неделю в Тверской области не зарегистрировано
Из сарая жителя Тверской области украли садовый инвентарь
МУП «ЖЭК» оштрафовали за ямы на дорогах в Заволжском районе Твери
В Тверской области осужден злоумышленник, который уговорил несовершеннолетних совершить преступление
Деятели культуры Тверской области Татьяна Куюкина и Людмила Юга удостоены государственных наград
Жителей и гостей Тверской области приглашают в Торжок на Львовскую неделю
В Тверской области большегруз наехал на барьерное ограждение
Сын угнал автомобиль у собственной матери в Тверской области
Важная информация от ООО "Тверская генерация" по начислению за отоплению
Важная информация от ООО "Тверская генерация" по начислению за отоплению
В Тверской области неадекватный водитель отказался платить за топливо на АЗС и прокатил автозаправщика на капоте
В Тверской области иномарка врезалась в прицеп автопоезда
Молодой автомобилист насмерть сбил пожилую женщину в Тверской области