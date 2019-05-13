В Твери эвакуировали вокзалы и два торговых центра
Полицейские проверяют сообщения о терактах
В Твери эвакуировали вокзалы и торговые центрыФото: Василий ХОДАРЕВ
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Звонки о том, что в Твери заминированы два торговых центра "РИО" и "Олимп" поступили в полицию вечером, 13 мая. Посетители и служащие были эвакуированы.
Позже очевидцы сообщили, что эвакуация персонала и пассажиров прошла на ж/д и автовокзале. О заложенных в зданиях бомбах неизвестные сообщили по телефону.
В УМВД России по Тверской области пояснили, что на месте работают спецслужбы, информация проверяется.
Жителей просят сохранять спокойствие, не поддаваться паническим настроениям, и напоминают, что ложное сообщение о теракте является уголовно наказуемым деянием.
ИСТОЧНИК KP.RU