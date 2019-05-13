В Твери эвакуировали вокзалы и два торговых центра

СЕГОДНЯ 19:03 2019-05-13T19:03:02+03:00

В Твери эвакуировали вокзалы и торговые центры Фото: Василий ХОДАРЕВ

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Звонки о том, что в Твери заминированы два торговых центра "РИО" и "Олимп" поступили в полицию вечером, 13 мая. Посетители и служащие были эвакуированы.

Позже очевидцы сообщили, что эвакуация персонала и пассажиров прошла на ж/д и автовокзале. О заложенных в зданиях бомбах неизвестные сообщили по телефону.

В УМВД России по Тверской области пояснили, что на месте работают спецслужбы, информация проверяется.

Жителей просят сохранять спокойствие, не поддаваться паническим настроениям, и напоминают, что ложное сообщение о теракте является уголовно наказуемым деянием.

ИСТОЧНИК KP.RU