Группа «Громыка» выступит в Твери с неожиданным концертом, посвящённым Дню пионерии
19 мая группа «Громыка» выступит в Твери со специальным и, как акцентируют организаторы, неожиданным концертом, посвящённым Дню пионерии.
- Как известно, корни этого праздника уходят к истокам Саскуиханны, где зародилась дружба между отважным пионером Натти Бампо и благородным индейцем Чингачгуком, - рассказывают свою версию праздника музыканты. - Эта дружба, воспетая сначала Фенимором Купером, а столетия спустя — «Громыкой», и по сей день заставляет молодежь носить алые индейские платки, завязывая их на манер галстуков. А «Громыку» — каждый раз перед выходом на сцену наносить на лица боевой макияж могикан.
Клуб «BigBen»
ул. Брагина, 2.
19 мая в 18.00.
ИСТОЧНИК KP.RU