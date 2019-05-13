2019-05-13T18:49:33+03:00
Звезды

Группа «Громыка» выступит в Твери с неожиданным концертом, посвящённым Дню пионерии

Сбор гостей в 18.00
Ирина ТАРАСОВА
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19 мая группа «Громыка» выступит в Твери со специальным и, как акцентируют организаторы, неожиданным концертом, посвящённым Дню пионерии.

- Как известно, корни этого праздника уходят к истокам Саскуиханны, где зародилась дружба между отважным пионером Натти Бампо и благородным индейцем Чингачгуком, - рассказывают свою версию праздника музыканты. - Эта дружба, воспетая сначала Фенимором Купером, а столетия спустя — «Громыкой», и по сей день заставляет молодежь носить алые индейские платки, завязывая их на манер галстуков. А «Громыку» — каждый раз перед выходом на сцену наносить на лица боевой макияж могикан.

Клуб «BigBen»

ул. Брагина, 2.

19 мая в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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