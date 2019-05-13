Медали «За любовь и верность» получат 70 семейных пар Тверской области
В 2019 году медалью «За любовь и верность» будут награждены 70 семейных пар Верхневолжья. Традиционно награду получают те, кто прожил в браке не менее 25 лет. При этом супруги должны прожить на территории Тверской области не менее 15 лет, отмечают в пресс-службе правительства региона.
Медаль «За любовь и верность» учреждена оргкомитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности» в Российской Федерации и вручается с 2008 года. Однако, в правительстве региона обсуждается вариант учреждения и других стимулирующих номинаций, в том числе материального плана.
В прошлом году масштабное вручение медалей состоялось 25 июня, в День памяти святой благоверной княгини Анны Кашинской. В 2019 году торжественная церемония назначена на 15 июня - День памяти святой благоверной княгини (мученицы) Иулиании Вяземской и Новоторжской.
ИСТОЧНИК KP.RU