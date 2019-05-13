Медали «За любовь и верность» получат 70 семейных пар Тверской области

СЕГОДНЯ 18:35 2019-05-13T18:35:24+03:00

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В 2019 году медалью «За любовь и верность» будут награждены 70 семейных пар Верхневолжья. Традиционно награду получают те, кто прожил в браке не менее 25 лет. При этом супруги должны прожить на территории Тверской области не менее 15 лет, отмечают в пресс-службе правительства региона.

Медаль «За любовь и верность» учреждена оргкомитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности» в Российской Федерации и вручается с 2008 года. Однако, в правительстве региона обсуждается вариант учреждения и других стимулирующих номинаций, в том числе материального плана.

В прошлом году масштабное вручение медалей состоялось 25 июня, в День памяти святой благоверной княгини Анны Кашинской. В 2019 году торжественная церемония назначена на 15 июня - День памяти святой благоверной княгини (мученицы) Иулиании Вяземской и Новоторжской.

ИСТОЧНИК KP.RU