2019-05-13T16:48:28+03:00
Общество

Вертолёт МИ-8 АМТ санитарной авиации за 2019 год совершил уже 27 вылетов по Тверской области

На прошедшей неделе вертолёт сделал два вылета чтобы спасти жизнь тяжелобольным пациентам
Виктория ТУШКОВА
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Вертолёт санавиации. Фото: министерство здравоохранения Тверской области.Вертолёт санавиации. Фото: министерство здравоохранения Тверской области.
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На минувшей неделе экипаж вертолёта МИ-8 АМТ национальной службы санитарной авиации с бригадой медиков на борту совершил два неотложных вылета из Твери - в Удомлю и Нелидово - сообщает региональное министерство здравоохранения.

10 мая экстренная эвакуация в областной сосудистый центр потребовалась жителю Удомли, а 11 мая – пациенту из Нелидово.

Обоих тяжелобольных пациентов в течение трёх часов доставили к врачам отделения неотложной кардиологии областной больницы.

Всего за четыре месяца 2019 года вертолёт санитарной авиации совершил 27 вылетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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