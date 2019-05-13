Вертолёт МИ-8 АМТ санитарной авиации за 2019 год совершил уже 27 вылетов по Тверской области

СЕГОДНЯ 16:48 2019-05-13T16:48:28+03:00

На прошедшей неделе вертолёт сделал два вылета чтобы спасти жизнь тяжелобольным пациентам

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На минувшей неделе экипаж вертолёта МИ-8 АМТ национальной службы санитарной авиации с бригадой медиков на борту совершил два неотложных вылета из Твери - в Удомлю и Нелидово - сообщает региональное министерство здравоохранения.

10 мая экстренная эвакуация в областной сосудистый центр потребовалась жителю Удомли, а 11 мая – пациенту из Нелидово.

Обоих тяжелобольных пациентов в течение трёх часов доставили к врачам отделения неотложной кардиологии областной больницы.

Всего за четыре месяца 2019 года вертолёт санитарной авиации совершил 27 вылетов.

ИСТОЧНИК KP.RU