Троллейбусы в Твери снова вернулись на обычные маршруты
На Волоколамском проспекте сняли ограничение движения транспорта
Провал на Волокаламском проспекте ликвидированФото: Ольга ТРОФИМОВА
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О том, что ремонтные работы завершены, сообщили в ООО "Тверь Водоканал". Подрядная организация уложила пока один слой асфальта, но движение уже открыто.
Напомним, что провал на Волоколамском проспекте появился утром, 10 мая. В течение нескольких дней движение по проспекту на участке от Ипподромной до Склизкова осуществлялось по одной полосе.
Поскольку глубина котлована была достаточно большой, несмотря на утрамбовку и проливку засыпки, есть вероятность проседания данного участка.
Ситуация остается на контроле. Если проблем не возникнет, второй слой асфальта дорожники обещают уложить через неделю.
ИСТОЧНИК KP.RU