Троллейбусы в Твери снова вернулись на обычные маршруты

СЕГОДНЯ 16:37 2019-05-13T16:37:52+03:00

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О том, что ремонтные работы завершены, сообщили в ООО "Тверь Водоканал". Подрядная организация уложила пока один слой асфальта, но движение уже открыто.

Напомним, что провал на Волоколамском проспекте появился утром, 10 мая. В течение нескольких дней движение по проспекту на участке от Ипподромной до Склизкова осуществлялось по одной полосе.

Поскольку глубина котлована была достаточно большой, несмотря на утрамбовку и проливку засыпки, есть вероятность проседания данного участка.

Ситуация остается на контроле. Если проблем не возникнет, второй слой асфальта дорожники обещают уложить через неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU