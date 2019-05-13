В Твери велосипедист сбит французской иномаркой в центре перекрёстка

СЕГОДНЯ 16:24 2019-05-13T16:30:37+03:00

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В понедельник, 13 мая, на Комсомольском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал велосипедист. Об этом сообщает УГИБДД РФ по Тверской области.

Установлено, что водитель Renault Logan двигавшийся с улицы Туполева в сторону центра города пытаясь повернуть налево сбил велосипедиста. В это время велосипедист ехал по улице Горького в сторону улицы Туполева.

В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист был доставлен в одну из городских больниц с тяжелыми травмами.

Наезд на велосипедиста в центре Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU