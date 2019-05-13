В Твери велосипедист сбит французской иномаркой в центре перекрёстка
Потерпевший получил тяжелые травмы
Велосипедист попал в больницуФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В понедельник, 13 мая, на Комсомольском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал велосипедист. Об этом сообщает УГИБДД РФ по Тверской области.
Установлено, что водитель Renault Logan двигавшийся с улицы Туполева в сторону центра города пытаясь повернуть налево сбил велосипедиста. В это время велосипедист ехал по улице Горького в сторону улицы Туполева.
В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист был доставлен в одну из городских больниц с тяжелыми травмами.
Наезд на велосипедиста в центре Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU