2019-05-13T16:16:01+03:00
Общество

МЧС предупреждает жителей Тверской области о грозе и сильном ветре

Непогода ожидается в ближайшие 1-3 часа
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителей региона предупреждают о надвигающейся грозеЖителей региона предупреждают о надвигающейся грозеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает жителей региона, что в ближайшие 1-3 часа и с сохранением вечером 13 мая в отдельных районах области ожидается гроза, кратковременное усиление ветра при грозе с отдельными порывами 12-17 м/сек.

И в связи с этим обращается к гражданам с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности: во время порывистого ветра ограничить выход из зданий, не прятаться от непогоды около стен домов, под деревьями, за остановками общественного транспорта и рекламными щитами, не стоять под линией электропередач и не подходить к оборвавшимся электропроводам.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и следовать правилам дорожного движения.

Напомним, что сильный ветер сохраняется в регионе уже несколько дней. В минувшие выходные порывом ветра выбило балконную раму, из-за чего проходящая мимо женщина получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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