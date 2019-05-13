2019-05-13T16:15:18+03:00
Общество

Случаев клещевого энцефалита за прошедшую неделю в Тверской области не зарегистрировано

Но одного человека клещ заразил боррелиозом
Виктория ТУШКОВА
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Только обследовав клеща в лаборатории вы можете быть уверены, что он не был заражён опасной болезньюТолько обследовав клеща в лаборатории вы можете быть уверены, что он не был заражён опасной болезньюФото: Мария ЛЕНЦ
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За прошедшую неделю в медучреждения по поводу укусов клещей обратились более 300 человек, - сообщает управление Роспотребнадзора по Тверской области.

Специалисты отмечают, что с начала сезона ативности клещей количество обращений по поводу их укусов вдвое ниже, чем было за аналогичный период прошлого года.

Что касается инфекций, передающихся с укусом клещей, за прошлую неделю был зарегистрирован один случай клещевого боррелиоза — инфекцию обнаружили у взрослого жителя Калининского района. Случаев клещевого энцефалита зарегистрировано не было.

Среди клещей, исследованных за неделю в лабораториях, 16% являлись носителями возбудителя боррелиоза. Клещей, заражённых энцефалитом, не выявлено.

Региональный Роспотребнадзор также напоминает, что в Тверской области проводятся акарицидные обработки территорий. По состоянию на 13 мая обработано 42,82 гектара, в том числе в летних оздоровительных учреждениях — 35,74 гектаров. Всего же планируется обработать более 400 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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