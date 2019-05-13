МУП «ЖЭК» оштрафовали за ямы на дорогах в Заволжском районе Твери
С жалобой на неудовлетворительное состояние проезжих частей на ул. Благоева, бульваре Шмидта и ул. Хрустальной жители Заволжского района обратились в областную Госавтоинспекцию 11 и 13 марта.
На место выехал госинспектор дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по г. Твери. В ходе осмотра указанных участков жалобы жителей подтвердились – на асфальте были обнаружены выбоины, которые МУП «ЖЭК» своевременно не устранило и, тем самым, создало помехи для безопасного дорожного движения.
Дело об административном правонарушении в отношении МУП «ЖЭК» было рассмотрено Московским районным судом г. Твери 7 мая. Предприятие было признано виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовано на 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU