МУП «ЖЭК» оштрафовали за ямы на дорогах в Заволжском районе Твери

СЕГОДНЯ 15:31 2019-05-13T15:31:38+03:00

МУП "ЖЭК" заплатит за ямы на дорогах 100 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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С жалобой на неудовлетворительное состояние проезжих частей на ул. Благоева, бульваре Шмидта и ул. Хрустальной жители Заволжского района обратились в областную Госавтоинспекцию 11 и 13 марта.

На место выехал госинспектор дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по г. Твери. В ходе осмотра указанных участков жалобы жителей подтвердились – на асфальте были обнаружены выбоины, которые МУП «ЖЭК» своевременно не устранило и, тем самым, создало помехи для безопасного дорожного движения.

Дело об административном правонарушении в отношении МУП «ЖЭК» было рассмотрено Московским районным судом г. Твери 7 мая. Предприятие было признано виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовано на 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU