Деятели культуры Тверской области Татьяна Куюкина и Людмила Юга удостоены государственных наград

СЕГОДНЯ 14:58 2019-05-13T14:58:57+03:00

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По распоряжению главы государства, директор Тверской областной картинной галереи Татьяна Куюкина награждена Орденом Дружбы за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

За заслуги в области изобразительного искусства почетное звание «Народный художник Российской Федерации» присвоено Людмиле Юга – художнику-графику, члену областного отделения Союза художников России.

С этим событием деятелей культура поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава региона отметил заслуженное присвоение им высоких наград и пожелал новых творческих открытий и побед.

Справка «КП»:

Татьяна Куюкина работает в областной картинной галерее с 1966 года, в должности директора – с 1988-го. В 1997 году Татьяне Куюкиной присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ».

За создание высокопрофессиональной коллекции отечественного искусства XX века в областной картинной галерее она награждена Почетным дипломом Российской Академии художеств, за проект «Научно-познавательный фильм «Тверской императорский дворец, Опыт исторической автобиографии» – премией Губернатора Тверской области. За большой вклад в развитие отечественной культуры, многолетний плодотворный труд Татьяна Куюкина в 2009 году награждена Почетной грамотой Министерства культуры РФ.

Людмила Юга - заслуженный художник России, почётный член Российской академии художеств, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, академик международныой славянской академии наук, образования, искусств и культуры.

Имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль «Патриот России», Патриаршая грамота, медаль Патриарха в память 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года, золотую медаль ВТОО «Союз художников России», диплом Российской академии художеств и др.

В 2018 году в Твери открылась выставка Людмилы Юга, посвященная 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской. Также в ее работах запечатлены знаковые места, связанные с духовной историей тверского края: Нило-Столобенская пустынь, исток Волги, Старицкий Успенский монастырь.

ИСТОЧНИК KP.RU