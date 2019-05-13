2019-05-13T14:23:01+03:00
Звезды

Жителей и гостей Тверской области приглашают в Торжок на Львовскую неделю

Мероприятия пройдут в честь 266-летия русского архитектора Николая Львова
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Николай Львов является автором многих архитектурных объектов Торжка и окрестностей Фото: Википедия. Портрет работы Д.Г. ЛевицкогоНиколай Львов является автором многих архитектурных объектов Торжка и окрестностей Фото: Википедия. Портрет работы Д.Г. Левицкого
Изменить размер текста:

Именно Николай Александрович Львов является автором главных туристических объектов Торжокского района – Борисоглебского собора, Василёвского парка, главного дома с колоннадой и флигелями в усадьбе Знаменское-Раёк и др.

В память о знаменитом архитекторе с 15 по 21 мая в Торжке и Торжокском районе пройдут праздничные мероприятия – библиотечные дни, конференции, музыкально-литературные встречи.

В среду, 15 мая, у памятника Н. А. Львову в г. Торжке будет дан официальный старт праздника. Начало в 11.00.

В 14.00 в Воскресенской церкви с. Никольское пройдет молебен и панихида.

На 15.30 запланировано открытие музейной комнаты, посвященной жизни и деятельности Н. А. Львова в Никольском сельском клубе с. Никольское.

Также, будут работать игровые площадки, фотозоны, торговые палатки и сувенирные лавки. Всех желающих научат играть в дворовые игры, танцевать бальные танцы, делать исторические прически и изготавливать веера 18-19 века.

На «Библиотечной поляне» можно будет послушать произведения поэтов и музыкантов, пройти квест «Под сенью Львовского парка», совершить экскурсию по памятным местам усадьбы с. Никольское и посмотреть выставку детских рисунков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вертолёт МИ-8 АМТ санитарной авиации за 2019 год совершил уже 27 вылетов по Тверской области
Троллейбусы в Твери снова вернулись на обычные маршруты
В Твери велосипедист сбит французской иномаркой в центре перекрёстка
МЧС предупреждает жителей Тверской области о грозе и сильном ветре
Случаев клещевого энцефалита за прошедшую неделю в Тверской области не зарегистрировано
Из сарая жителя Тверской области украли садовый инвентарь
МУП «ЖЭК» оштрафовали за ямы на дорогах в Заволжском районе Твери
В Тверской области осужден злоумышленник, который уговорил несовершеннолетних совершить преступление
Деятели культуры Тверской области Татьяна Куюкина и Людмила Юга удостоены государственных наград
В Тверской области большегруз наехал на барьерное ограждение
Сын угнал автомобиль у собственной матери в Тверской области
Важная информация от ООО "Тверская генерация" по начислению за отоплению
Важная информация от ООО "Тверская генерация" по начислению за отоплению
В Тверской области неадекватный водитель отказался платить за топливо на АЗС и прокатил автозаправщика на капоте
В Тверской области иномарка врезалась в прицеп автопоезда
Молодой автомобилист насмерть сбил пожилую женщину в Тверской области