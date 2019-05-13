Жителей и гостей Тверской области приглашают в Торжок на Львовскую неделю

СЕГОДНЯ 14:23 2019-05-13T14:23:01+03:00

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Именно Николай Александрович Львов является автором главных туристических объектов Торжокского района – Борисоглебского собора, Василёвского парка, главного дома с колоннадой и флигелями в усадьбе Знаменское-Раёк и др.

В память о знаменитом архитекторе с 15 по 21 мая в Торжке и Торжокском районе пройдут праздничные мероприятия – библиотечные дни, конференции, музыкально-литературные встречи.

В среду, 15 мая, у памятника Н. А. Львову в г. Торжке будет дан официальный старт праздника. Начало в 11.00.

В 14.00 в Воскресенской церкви с. Никольское пройдет молебен и панихида.

На 15.30 запланировано открытие музейной комнаты, посвященной жизни и деятельности Н. А. Львова в Никольском сельском клубе с. Никольское.

Также, будут работать игровые площадки, фотозоны, торговые палатки и сувенирные лавки. Всех желающих научат играть в дворовые игры, танцевать бальные танцы, делать исторические прически и изготавливать веера 18-19 века.

На «Библиотечной поляне» можно будет послушать произведения поэтов и музыкантов, пройти квест «Под сенью Львовского парка», совершить экскурсию по памятным местам усадьбы с. Никольское и посмотреть выставку детских рисунков.

ИСТОЧНИК KP.RU