В Тверской области большегруз наехал на барьерное ограждение

СЕГОДНЯ 13:38 2019-05-13T13:38:00+03:00

Фура врезалась в барьерное ограждение на трассе М-11 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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ДТП произошло утром, 11 мая, на 225 км скоростной трассы М-11.

В ходе проверки сотрудники Госавтоинспекции установили, что 53-летний водитель автомобиля Мерседес Бенц 1835 LS в составе с полуприцепом ТОНАР ехал в сторону Санкт-Петербурга, потерял контроль за движением транспортного средства и наехал на барьерное ограждение.

Возможной причиной аварии стала техническая неисправность автомобиля, предположительно, во время движения у фуры заклинило задний мост.

С тяжелыми травмами водитель доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU