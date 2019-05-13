В Тверской области большегруз наехал на барьерное ограждение
Водитель в больнице
Фура врезалась в барьерное ограждение на трассе М-11Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло утром, 11 мая, на 225 км скоростной трассы М-11.
В ходе проверки сотрудники Госавтоинспекции установили, что 53-летний водитель автомобиля Мерседес Бенц 1835 LS в составе с полуприцепом ТОНАР ехал в сторону Санкт-Петербурга, потерял контроль за движением транспортного средства и наехал на барьерное ограждение.
Возможной причиной аварии стала техническая неисправность автомобиля, предположительно, во время движения у фуры заклинило задний мост.
С тяжелыми травмами водитель доставлен в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU