Сын угнал автомобиль у собственной матери в Тверской области
С заявлением об угоне автомобиля «Ниссан» в дежурную часть МО МВД России «Торжокский» обратилась 57-летняя жительница деревни Борисцево Торжокского района. Женщина рассказала, что машину угнали с парковки возле дома.
По составленной ориентировке патрулирующие наряд полиции обследовали улицы и автодороги, по которым мог передвигаться злоумышленник.
Автомобиль обнаружили в Торжокском районе. Задержан и сам угонщик. Им оказался неработающий ранее судимый 22-летний сын потерпевшей.
Подозреваемый рассказал, что в день происшествия он решил навестить свою знакомую, дождался, когда мать уснет, забрал ключи от машины и уехал.
В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 166 УК РФ. За неправомерное завладение автомобилем без цели хищения молодому человеку грозит до 5 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU