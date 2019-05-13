2019-05-13T13:25:12+03:00
Происшествия

Сын угнал автомобиль у собственной матери в Тверской области

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Автоугонщику грозит тюремный срокАвтоугонщику грозит тюремный срокФото: Олег РУКАВИЦЫН
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С заявлением об угоне автомобиля «Ниссан» в дежурную часть МО МВД России «Торжокский» обратилась 57-летняя жительница деревни Борисцево Торжокского района. Женщина рассказала, что машину угнали с парковки возле дома.

По составленной ориентировке патрулирующие наряд полиции обследовали улицы и автодороги, по которым мог передвигаться злоумышленник.

Автомобиль обнаружили в Торжокском районе. Задержан и сам угонщик. Им оказался неработающий ранее судимый 22-летний сын потерпевшей.

Подозреваемый рассказал, что в день происшествия он решил навестить свою знакомую, дождался, когда мать уснет, забрал ключи от машины и уехал.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 166 УК РФ. За неправомерное завладение автомобилем без цели хищения молодому человеку грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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