Важная информация от ООО "Тверская генерация" по начислению за отоплению
Величина норматива потребления тепловой энергии на отопление установлена исходя из продолжительности отопительного периода 7 месяцев или 212 суток.
Отопительный период в 2018г. по г. Твери начался 03.10.2018г., соответственно нормативное окончание отопительного периода приходится на 03.05.2019г.
Таким образом, фактическое отключение отопления 24.04.2019г. выполненное на основании Постановления Администрации города Тверь, не приведет к исключению из квитанций графы отопление с 24.04.2019г.
Отопление по нормативу будет начисляться до 03.05.2019г.
Указанные разъяснения даны письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 ноября 2015 г. № 38988-ОГ/04 о расчете за отопление по нормативу.
ИСТОЧНИК KP.RU