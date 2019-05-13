2019-05-13T12:49:08+03:00
Происшествия

В Тверской области неадекватный водитель отказался платить за топливо на АЗС и прокатил автозаправщика на капоте

Инцидент произошел в Торжке
Ольга ТРОФИМОВА
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Дебоширов задержали, а машину отправили на спецстоянку Фото: ТИАДебоширов задержали, а машину отправили на спецстоянку Фото: ТИА
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Происшествие случилось на одной из АЗС «Опти» в Торжке, вечером, 11 мая. Автомобиль Форд Фокус, за рулём которого была женщина, заехал на заправку на ул. Старицкая. Из машины вышел молодой мужчина. По словам работников, вид у него был неадекватный.

Пара заправила более 38 л бензина на сумму 1600 рублей, но от оплаты топлива отказалась. После споров с заправщиком, за руль сел мужчина, и парочка попыталась скрыться.

Им помешал работник АЗС, который встал перед автомобилем. Дебоширов это не остановило, они наехали на человека, но заправщик успел запрыгнуть на капот.

После того, как на место происшествия вызвали инспекторов ГИБДД, женщина оплатила топливо. Но уехать с заправки молодым людям не удалось. Их попросили задержаться до прибытия Госавтоинспекции.

Заправщик снова встал перед машиной и, когда водитель дал задний ход, снова запрыгнул на капот в попытке остановить нарушителей. Пара не придала этому особого значения и выехала с заправки вместе с человеком на капоте.

Как рассказал ТИА генеральный директор АЗС Владимир Стальмак, таким образом они проехали по дороге около 150 метров. К счастью, заправщик не пострадал.

Прибывшие на место происшествия инспекторы ГИБДД задержали водителя иномарки, машину отправили на спецстоянку, а мужчину - на медицинское освидетельствование. В отношении нарушителей составлен административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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