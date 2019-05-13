Молодой автомобилист насмерть сбил пожилую женщину в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:05 2019-05-13T11:20:04+03:00

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В среду, 8 мая, в Бологое Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 76-летняя женщина. Авария случилась в 09.40 на улице Кооперативной в районе дома №3.

Управление ГИБДД по Тверской области сообщает о том, что 20-летний обладатель Лады Калина сбил потерпевшую, которая неожиданно вышла из-за припаркованного на обочине автомобиля на проезжую часть. "Зебры" в том месте, где пенсионерка пыталась перейти дорогу, не было. В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы, от которых скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU