Молодой автомобилист насмерть сбил пожилую женщину в Тверской области
Погибшая пыталась перейти дорогу в неположенном месте
Женщина скончалась от травмФото: Иван ВИСЛОВ
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В среду, 8 мая, в Бологое Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 76-летняя женщина. Авария случилась в 09.40 на улице Кооперативной в районе дома №3.
Управление ГИБДД по Тверской области сообщает о том, что 20-летний обладатель Лады Калина сбил потерпевшую, которая неожиданно вышла из-за припаркованного на обочине автомобиля на проезжую часть. "Зебры" в том месте, где пенсионерка пыталась перейти дорогу, не было. В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы, от которых скончалась.
ИСТОЧНИК KP.RU