В Тверской области иномарка врезалась в прицеп автопоезда

СЕГОДНЯ 12:21 2019-05-13T12:22:33+03:00

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ДТП произошло около 16.30, в воскресенье, 12 мая, на 306 км скоростной трассы М-11. 32-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф», ехал в направлении Санкт-Петербурга, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и врезался в полуприцеп «Шмитц» в составе автопоезда с автомашиной «Скания» под управлением 47-летнего водителя.

Водитель иномарки пояснил, что не справился с управлением.

Как уточнили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Тверской области, в результате ДТП пострадали водитель «Фольксвагена» и 3-летняя девочка-пассажир, которая также ехала в легковом автомобиле.

Оба пострадавших доставлены в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU