2019-05-13T11:00:58+03:00
Происшествия

В Тверской области сгорел гараж

Пострадавших нет
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области сгорел гаражВ Тверской области сгорел гаражФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Сообщение о пожаре в п. Сонково Тверской области поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области около 18 часов вечера, 12 мая.

На место выехали 2 отделения ПСЧ-51. По прибытии пожарные установили, что возгорание произошло в гараже на ул. 9 января.

На ликвидацию пожара спасателям потребовалось 45 минут. Деревянное строение полностью уничтожено огнем.

Причина устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сын угнал автомобиль у собственной матери в Тверской области
Важная информация от ООО "Тверская генерация" по начислению за отоплению
Важная информация от ООО "Тверская генерация" по начислению за отоплению
В Тверской области неадекватный водитель отказался платить за топливо на АЗС и прокатил автозаправщика на капоте
В Тверской области иномарка врезалась в прицеп автопоезда
Молодой автомобилист насмерть сбил пожилую женщину в Тверской области
С 15 мая в Тверской области стартует акция «Добровольцы – детям»
Плановые отключения электричества ждут жителей всех районов Твери
В Тверской области появилась необычная остановка-комната
На Волоколамском проспекте в Твери образовалась пробка
В Тверской области в 23-й раз пройдет усадебный праздник «Сиреневое Домотканово»
В Твери 15-летняя девочка оказалась под колесами авто
В Тверской области отменяют несколько электричек на участке Тверь-Москва
Жителей Твери и области приглашают на чай с пряниками и окрошку
Илья Ковальчук в матче с Австрией забил решающую шайбу
С завтрашнего дня в Твери начнутся плановые отключения горячей воды
Ребенок пострадал в ДТП в Пролетарском районе Твери
В Тверской области водитель на легковушке сбил семейную пару и скрылся с места ДТП
Полицейские раскрыли серию дачных краж в Тверской области
В Твери ребенка придавило зонтом в летнем кафе
Следственный комитет начал проверку по факту падения балконной рамы на жительницу Твери
В Тверской области из окна выпал 6-летний мальчик
Жители Твери съезжаются к Волоколамской развязке посмотреть на лебедей
Пенсионер врезался в коляску с ребенком на пешеходном переходе в Тверской области
В Тверской области обокрали дачу жителя Подмосковья