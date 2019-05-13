В Тверской области сгорел гараж

СЕГОДНЯ 11:00 2019-05-13T11:00:58+03:00

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Сообщение о пожаре в п. Сонково Тверской области поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области около 18 часов вечера, 12 мая.

На место выехали 2 отделения ПСЧ-51. По прибытии пожарные установили, что возгорание произошло в гараже на ул. 9 января.

На ликвидацию пожара спасателям потребовалось 45 минут. Деревянное строение полностью уничтожено огнем.

Причина устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU