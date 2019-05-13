С 15 мая в Тверской области стартует акция «Добровольцы – детям»
Всероссийский проект организован для поддержки детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Акция стартует в Международный день семьиФото: Мария ЛЕНЦ
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Акция будет проходить в Верхневолжье с 15 мая по 15 сентября. Её цель – оказать поддержку детям и семьям с детьми всех возрастов с привлечением добровольцев.
Старт акции будет дан 15 мая – в Международный день семьи.
В течение четырёх месяцев волонтеры Тверской области примут участие в различных тематических мероприятиях, социально-значимых проектах, проведут интернет-марафон «Я помогаю детям».
Самые активные добровольцы попадут на региональную Доску почета.
Отметим, что акция пройдет в России в 8-й раз. За годы проведения ее участниками стали более 25 млн. человек из 80 регионов страны.
ИСТОЧНИК KP.RU