Плановые отключения электричества ждут жителей всех районов Твери

СЕГОДНЯ 09:25 2019-05-13T09:25:54+03:00

Отключения электричества пройдут во всех районах Твери Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

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В течение рабочей недели, с 13 по 17 мая, жителей областной столицы ждут традиционные отключения электричества.

В этот период бригады предприятия будут осуществлять замену аварийных опор и проводов на воздушных линиях электропередачи, проводить электромонтажные работы на трансформаторных подстанциях, устанавливать шкафы учёта и т.д.

Отключения электроэнергии пройдет по следующему графику.

13 мая без света останется Заволжский район:

С 9.00 до 16.00 по адресам: ул. Жореса, д. 21-39, 26-46; ул. Мичурина, д. 1, 1а.

Московский район:

С 9.00 до 16.00: ул. Луговая, д. 44а - 88, 55 - 69; ул. Загородная, д. 56; ул. Дрожжина, д. 53-75, 58-70; ул. Южная, д. 1-17, 2/57-12; ул. Островского, д. 49-71, 58-70; Бурашевское шоссе, д. 43-57; ул. Просторная, д. 50-66, 41-57; 1-й пр-д Дрожжина, д. 2-8, 3-5; 2-й пр-д Дрожжина, д. 1-7; Южный пр-д, д. 2-18, 1-15; пр-д Островского, д. 1-7.

С 13.30 до 15.00: ул. Резинстроя, д. 9, 9 корп. 2, 9 корп. 3, 11; ул. Орджоникидзе, д. 14, 16.

Центральный район:

С 9.30 до 12.00: ул. Учительская, д. 1, 4; ул. Д. Донского, д. 35, 37; ул. С. Перовской, д. 1а, 6, 8; ул. Циммервальдского, д. 1/40.

Со вторника отключения затронут все районы города.

ИСТОЧНИК KP.RU