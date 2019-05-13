2019-05-13T08:54:18+03:00
Общество

В Тверской области появилась необычная остановка-комната

Общественное место облагородили дачники СТН "Синтетик"
Ольга ТРОФИМОВА
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Необычная остановка-комната появилась в СНТ "Синтетик" Фото: Наталья РаченковаНеобычная остановка-комната появилась в СНТ "Синтетик" Фото: Наталья Раченкова
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Ждать прибытия автобуса дачники СНТ «Синтетик» Каблуковского сельского поселения Калининского района Тверской области теперь будут в уюте и комфорте. И все благодаря остановке, которую они благоустроили своими силами.

Автобусы тут ходят редко, ждать приходится долго, но в созданных условиях это будет даже приятно.

Как пишет ТИА, на остановке поставили несколько разнокалиберных кресел и даже постелили ковёр. Не исключено, что дачники таким образом просто решили избавиться от лишней мебели, но ведь и правда уютно получилось.

Фотографии остановки уже облетели соцсети. Пользователи шутят, что для полного «релакса» не хватает только клумбы и телевизора.

Правда, сколько просуществует остановка-комната неизвестно. Кресла пока стоят на своих местах, а вот ковер уже нашел новых владельцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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