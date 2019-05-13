На Волоколамском проспекте в Твери образовалась пробка
Напомним, что ремонт дороги на участке от улицы Ипподромная до улицы Склизкова на Волоколамском проспекте в Твери частично перекрыт из-за провала асфальта. ЧП случилось 10 мая.
В сторону Смоленского переулка движение транспорта осуществляется по одной полосе. В связи с ограничением, временно изменились троллейбусные маршруты. На электротранспорте нельзя доехать до "Южного" и вокзалов.
Однако, транспортная карта "Яндекс" приложения показывает, что троллейбусы по Волоколамке все-таки ходят, но пропадают из навигации на подъезде к остановке "улица Склизкова".
В настоящий момент на Октябрьском и Волоколамском проспекте в сторону центра образовалась большая пробка.
ИСТОЧНИК KP.RU