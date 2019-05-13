2019-05-13T08:17:23+03:00
Общество

На Волоколамском проспекте в Твери образовалась пробка

Продолжаются работы по ликвидации провала дорожного полотна
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Движение троллейбусов на Волоколамском проспекте до сих пор не восстановленоДвижение троллейбусов на Волоколамском проспекте до сих пор не восстановленоФото: Ольга ТРОФИМОВА
Изменить размер текста:

Напомним, что ремонт дороги на участке от улицы Ипподромная до улицы Склизкова на Волоколамском проспекте в Твери частично перекрыт из-за провала асфальта. ЧП случилось 10 мая.

В сторону Смоленского переулка движение транспорта осуществляется по одной полосе. В связи с ограничением, временно изменились троллейбусные маршруты. На электротранспорте нельзя доехать до "Южного" и вокзалов.

Однако, транспортная карта "Яндекс" приложения показывает, что троллейбусы по Волоколамке все-таки ходят, но пропадают из навигации на подъезде к остановке "улица Склизкова".

В настоящий момент на Октябрьском и Волоколамском проспекте в сторону центра образовалась большая пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Плановые отключения электричества ждут жителей всех районов Твери
В Тверской области появилась необычная остановка-комната
В Тверской области в 23-й раз пройдет усадебный праздник «Сиреневое Домотканово»
В Твери 15-летняя девочка оказалась под колесами авто
В Тверской области отменяют несколько электричек на участке Тверь-Москва
Жителей Твери и области приглашают на чай с пряниками и окрошку
Илья Ковальчук в матче с Австрией забил решающую шайбу
С завтрашнего дня в Твери начнутся плановые отключения горячей воды
Ребенок пострадал в ДТП в Пролетарском районе Твери
В Тверской области водитель на легковушке сбил семейную пару и скрылся с места ДТП
Полицейские раскрыли серию дачных краж в Тверской области
В Твери ребенка придавило зонтом в летнем кафе
Следственный комитет начал проверку по факту падения балконной рамы на жительницу Твери
В Тверской области из окна выпал 6-летний мальчик
Жители Твери съезжаются к Волоколамской развязке посмотреть на лебедей
Пенсионер врезался в коляску с ребенком на пешеходном переходе в Тверской области
В Тверской области обокрали дачу жителя Подмосковья