В Тверской области в 23-й раз пройдет усадебный праздник «Сиреневое Домотканово»

СЕГОДНЯ 21:58 2019-05-12T21:58:35+03:00

Усадебный праздник "Сиреневое Домотканово" пройдет в Твери в 23-й раз Фото: Ирина ТАРАСОВА

Жителей и гостей города ждут в усадьбе Валентина Серова 25 мая

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Гостей в этот день ждет насыщенная культурная программа. На зелёной эстраде выступят «Струнный камерный ансамбль» Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского, танцевальный коллектив «Славяне» (ДК Металлист), хореографический коллектив «Наследие» (Тверской колледж культуры им. Н.А. Львова), артисты кукольного театра, семейная этностудия «Матица».

Для ценителей художественного искусства свои двери распахнут отреставрированные залы главного усадебного дома. Там будут представлены подлинные работы Валентина Серова, созданные в Домотканово – живописный эскиз к картине «Русалка» и графические работы из фондов Тверской областной картинной галереи.

Прочувствовать всю атмосферу классической усадебной культуры можно будет на выставке старинных фотографий «Гостеприимный дом Дервизов».

Традиционно в беседках парка Домотканово будут организованы мастер-классы для детей и взрослых. В «Поэтической беседке» под звуки патефона можно будет послушать стихотворения молодых поэтов и обменяться книгами в «Книжном шатре».

Желающие, вместе с тверскими художниками, смогут присоединиться к живописному пленэру «Май в Домотканово».

Праздник начнется в 11.00 в усадьбе В.А. Серова (Калининский район, Бурашевское сельское поселение, д. Красная Новь).

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU