2019-05-12T21:19:50+03:00
Происшествия

В Твери 15-летняя девочка оказалась под колесами авто

ДТП произошло в Заволжье
Ольга ТРОФИМОВА
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Девушку-подростка сбили на пешеходном переходе в ТвериДевушку-подростка сбили на пешеходном переходе в ТвериФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась вечером, 12 мая. Несовершеннолетняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на ул. Паши Савельевой, когда ее сбил легковой автомобиль.

Водитель не успел затормозить.

Пострадавшая отделалась несерьезными травмами. Угрозы ее жизни нет.

Госавтоинспекция напоминает жителям региона, что при пересечении проезжей части в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, важно убедиться, что водители предоставляют пешеходам преимущество движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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