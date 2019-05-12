В Твери 15-летняя девочка оказалась под колесами авто

СЕГОДНЯ 21:19 2019-05-12T21:19:50+03:00

Девушку-подростка сбили на пешеходном переходе в Твери Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария случилась вечером, 12 мая. Несовершеннолетняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на ул. Паши Савельевой, когда ее сбил легковой автомобиль.

Водитель не успел затормозить.

Пострадавшая отделалась несерьезными травмами. Угрозы ее жизни нет.

Госавтоинспекция напоминает жителям региона, что при пересечении проезжей части в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, важно убедиться, что водители предоставляют пешеходам преимущество движения.

ИСТОЧНИК KP.RU