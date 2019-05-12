В Тверской области отменяют несколько электричек на участке Тверь-Москва

СЕГОДНЯ 16:59 2019-05-12T16:59:45+03:00

На две недели в Твери отменят часть электричек на Москву Фото: Василий ХОДАРЕВ

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С понедельника, 13 мая, частично изменяется расписание электропоездов на участке Тверь-Москва.

В ближайшие две недели пассажирам следует внимательно следить за расписанием и уточнять время отправления электричек и поездов дальнего следования на сайте ОАО «РЖД» или в пригородных кассах, информирует Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.

Отмена поездов связана с обновлением инфраструктуры железнодорожных путей и продлится до 27 мая.

В частности, из Москвы нельзя будет уехать в 13.20 с 13 по 24 мая, в 11.26 и 15.45 - 18 и 19 мая, в 15.28 - 25 и 26 мая, в 20.43 - 13 и 15 мая. Также, в период с 13 по 15 мая, с 8 по 24 мая и 27 мая отменен электропоезд отправлением в 17.31.

Из Твери отменяется электричка в 8.15 утра с 13 по 24 мая, в 12.17 – 25 и 26 мая, в 13.02 – 18 и 19 мая, в 14.26 – 13-15 мая, 18-24 мая, 27 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU