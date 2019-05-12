Жителей Твери и области приглашают на чай с пряниками и окрошку
На "Ночь музеев" тверские музеи и картинная галерея подготовили для жителей и гостей Верхневолжья специальные программы: выставки и концерты, квесты и творческие занятия.
Тверской государственный объединённый музей организует мероприятия, посвящённые этому событию, сразу на нескольких площадках.
Новую экспозицию "Тверская пряничная XIX века" увидят посетители Музея тверского быта. Гостей ждет чаепитие с пряниками, увлекательные экскурсии, мастер-классы, танцы.
Детский музейный центр ТГОМ проведет экспресс-экскурсию по выставке "Без билета по белу свету: путешествия в мире природы".
Попробовать русскую окрошку по старинным рецептам можно будет в Краснохолмском краеведческом музее.
В Музее А.С. Пушкина в Торжке дети побывают "В гостях у сказки", а взрослые станцуют на балу "Танцы народов мира".
Ко Всероссийской акции «Ночь музеев» присоединятся и другие районы области – Калязинский, Лихославльский, Кашинский, Осташковский.
ИСТОЧНИК KP.RU