С завтрашнего дня в Твери начнутся плановые отключения горячей воды

СЕГОДНЯ 13:54 2019-05-12T13:54:01+03:00

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Первыми на очереди оказались: частично Центральный, Московский (район улицы Вагжанова) и Заволжский (ближнее Заволжье) районы.

В связи с проведением гидравлических испытаний с 13 по 25 мая - в течение двух недель - данная часть города останется без горячего водоснабжения.

Напомним, что график отключений горячей воды теплоснабжающая организация вместе с администрацией города утвердили в конце апреля. Запланировано, что ремонт сетей и устранения возможных неполадок будут проводиться в 7 этапов и завершатся 15 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU