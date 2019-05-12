Ребенок пострадал в ДТП в Пролетарском районе Твери
10-летняя девочка сидела в одном из автомобилей
Авария произошла на проспекте 50 лет ОктябряФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла в Пролетарском районе Твери днем, 12 мая. Два автомобиля столкнулись на проспекте 50 лет Октября.
В результате ДТП пострадала 10-летняя девочка, которая сидела на заднем сидении одного из автомобилей, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области. Ребенок был пристегнут ремнем безопасности и получил ушибы и ссадины.
Обстоятельства и подробности аварии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU