Ребенок пострадал в ДТП в Пролетарском районе Твери

СЕГОДНЯ 13:34 2019-05-12T13:34:44+03:00

Авария произошла на проспекте 50 лет Октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

10-летняя девочка сидела в одном из автомобилей

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Авария произошла в Пролетарском районе Твери днем, 12 мая. Два автомобиля столкнулись на проспекте 50 лет Октября.

В результате ДТП пострадала 10-летняя девочка, которая сидела на заднем сидении одного из автомобилей, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области. Ребенок был пристегнут ремнем безопасности и получил ушибы и ссадины.

Обстоятельства и подробности аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU