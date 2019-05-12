2019-05-12T10:20:08+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель на легковушке сбил семейную пару и скрылся с места ДТП

ЧП произошло в Торжке
Ольга ТРОФИМОВА
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Два пешехода оказались в больнице по вине водителя ВАЗаДва пешехода оказались в больнице по вине водителя ВАЗаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария случилась вечером, 11 мая, на улице Стадионная в Торжке. Мужчина и женщина переходили дорогу в неустановленном месте, когда на них наехал легковой автомобиль.

Предположительно, это был ВАЗ-2107 красного цвета. Пешеходы, которые оказались семейной парой, доставлены в больницу. Женщина - в реанимации.

Как сообщает УГИБДД России по Тверской области, машина, сбившая пешеходов, объявлена в розыск.

Подробности аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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