В Тверской области водитель на легковушке сбил семейную пару и скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 10:20 2019-05-12T10:20:08+03:00

Два пешехода оказались в больнице по вине водителя ВАЗа Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Авария случилась вечером, 11 мая, на улице Стадионная в Торжке. Мужчина и женщина переходили дорогу в неустановленном месте, когда на них наехал легковой автомобиль.

Предположительно, это был ВАЗ-2107 красного цвета. Пешеходы, которые оказались семейной парой, доставлены в больницу. Женщина - в реанимации.

Как сообщает УГИБДД России по Тверской области, машина, сбившая пешеходов, объявлена в розыск.

Подробности аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU