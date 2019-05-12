Полицейские раскрыли серию дачных краж в Тверской области
Раскрыть серию дачных краж оперативникам удалось после того, как в дежурную часть отдела МВД России по Конаковскому району обратился 41-летний житель Москвы с заявлением о краже. Мужчина пояснил, что в его отсутствие неизвестный злоумышленник взломал входную дверь дачного дома и гаража в поселке Новозавидовский и похитил бытовую технику и бензоэлектроинструменты.
Общий ущерб составил более 220 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска местного отдела полиции вышли на след подозреваемых в краже. Ими оказались трое жителей Конаковского района в возрасте от 26 до 52 лет.
Мужчин задержали, они во всем признались. Также оперативники установили причастность двух злоумышленников еще к 3 эпизодам аналогичных преступлений.
За кражу мужчинам грозит тюремный срок до 6 лет. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.
Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU