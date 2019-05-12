Полицейские раскрыли серию дачных краж в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:10 2019-05-12T10:10:11+03:00

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Раскрыть серию дачных краж оперативникам удалось после того, как в дежурную часть отдела МВД России по Конаковскому району обратился 41-летний житель Москвы с заявлением о краже. Мужчина пояснил, что в его отсутствие неизвестный злоумышленник взломал входную дверь дачного дома и гаража в поселке Новозавидовский и похитил бытовую технику и бензоэлектроинструменты.

Общий ущерб составил более 220 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска местного отдела полиции вышли на след подозреваемых в краже. Ими оказались трое жителей Конаковского района в возрасте от 26 до 52 лет.

Мужчин задержали, они во всем признались. Также оперативники установили причастность двух злоумышленников еще к 3 эпизодам аналогичных преступлений.

За кражу мужчинам грозит тюремный срок до 6 лет. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU