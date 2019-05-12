2019-05-12T09:55:29+03:00
Происшествия

В Твери ребенка придавило зонтом в летнем кафе

Следователи выясняют подробности
Ольга ТРОФИМОВА
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Следователи выясняют подробности падения зонта на ребенка в летнем кафеСледователи выясняют подробности падения зонта на ребенка в летнем кафеФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ, ЧП произошло в Твери 11 мая. В одном из кафе быстрого питания, расположенном на улице Трёхсвятской, на летней веранде на ребёнка обрушился зонтик массой около 75 килограммов. Мальчик получил гематому.

Следователи выясняют подробности произошедшего, организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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