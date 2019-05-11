Следственный комитет начал проверку по факту падения балконной рамы на жительницу Твери
ЧП произошло на Волоколамском проспекте
По результатам будет принято процессуальное решениеФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Днем, 11 мая, в доме №2, расположенном на Волоколамском проспекте Твери, частично обвалилась конструкция балкона - упали рамы наружного остекления.
Упавшей рамой задело проходившую по тротуару женщину. С ушибами и ссадинами ее доставили в больницу.
Предположительно, рамы выбило сильным ветром, но настоящую причину выяснят следователи.
Как сообщает пресс-служба, СУ СК РФ по Тверской области, с целью установления всех обстоятельств произошедшего следователем Московского межрайонного следственного отдела г. Тверь организовано проведение доследственной проверки.
По результатам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU