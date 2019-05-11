В Тверской области из окна выпал 6-летний мальчик

11 Май 21:22 2019-05-11T21:22:37+03:00

Следователи выясняют при каких обстоятельствах мальчик выпал из окна Фото: Мария ЛЕНЦ

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Сообщение о том, что со второго этажа дома, расположенного в посёлке Спирово, из окна квартиры выпал 6-летний мальчик, поступило в следственный отдел регионального СК России вечером, 10 мая.

Ребенок своевременно был госпитализирован в больницу, где и находится по настоящее время.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, по данному факту Вышневолоцким межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU