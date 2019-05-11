Жители Твери съезжаются к Волоколамской развязке посмотреть на лебедей

11 Май 21:08 2019-05-11T21:37:58+03:00

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Вот уже третий день на одном из тверских водоемов плавают лебеди. 11 белоснежных красавцев нашли "приют" на импровизированном пруду на Волоколамской развязке.

Зрелище очень впечатлило местных жителей. Ни одна машина, не проезжает мимо этого места без остановки. Люди фотографируют птиц и делятся фотографиями в соцсетях.

- Прямо как в сказке "Дикие лебеди", - восклицают очевидцы, доставая телефоны и фотоаппараты.

Останутся ли лебеди в Твери, неизвестно. Обычно птицы выбирают водоемы побольше. Но, даже если их прилет окажется коротким, тверичане запомнят его надолго.

Кстати, судя по окрасу клюва, скорее всего, это лебеди-шипуны. Крупные птицы, которые так названы из-за издаваемых ими звуков. Для жизни шипуны чаще всего выбирают заросшие травой водоемы - лиманы, озёра иногда болота.

А пару лет назад стая из 11 лебедей "останавливалась" в Бологое. На местном озере, на заросшем травой участке, грациозные птицы прожили все лето, подплывали к самому берегу, позировали на камеры и совершенно не боялись людей.

Так что излюбленное место тверских рыбаков может оказаться им по нраву.

Справка из Википедии:

Лебедь-шипун обитает в северной части Европы и Азии. Всюду довольно редок. В 2017 году ученые тюменского университета зафиксировали расширение ареала лебедя-шипуна до арктического побережья.

Данный вид занесён в Красные книги Республики Беларусь, Республики Башкортостан, Свердловской, Ульяновской, Челябинской и Пензенской областей, а также Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU