Пенсионер врезался в коляску с ребенком на пешеходном переходе в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:41 2019-05-11T16:41:49+03:00

Пенсионер врезался в коляску с ребенком на пешеходном переходе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Авария случилась днем, 11 мая, в Кимрах. Пожилая женщина, предположительно бабушка ребенка, шла по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Орджоникидзе и везла перед собой коляску с 10-месячным малышом, когда на них наехал легковой автомобиль.

Водитель-пенсионер не успел затормозить и врезался в коляску. От удара она не опрокинулась, ребенок не выпал.

Женщину и ребенка доставили в больницу для профилактического обследования.

ИСТОЧНИК KP.RU