2019-05-11T16:41:49+03:00
Происшествия

Пенсионер врезался в коляску с ребенком на пешеходном переходе в Тверской области

ЧП произошло в Кимрах
Ольга ТРОФИМОВА
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Пенсионер врезался в коляску с ребенком на пешеходном переходеПенсионер врезался в коляску с ребенком на пешеходном переходеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась днем, 11 мая, в Кимрах. Пожилая женщина, предположительно бабушка ребенка, шла по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Орджоникидзе и везла перед собой коляску с 10-месячным малышом, когда на них наехал легковой автомобиль.

Водитель-пенсионер не успел затормозить и врезался в коляску. От удара она не опрокинулась, ребенок не выпал.

Женщину и ребенка доставили в больницу для профилактического обследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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