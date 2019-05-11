Пенсионер врезался в коляску с ребенком на пешеходном переходе в Тверской области
ЧП произошло в Кимрах
Пенсионер врезался в коляску с ребенком на пешеходном переходеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
Авария случилась днем, 11 мая, в Кимрах. Пожилая женщина, предположительно бабушка ребенка, шла по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Орджоникидзе и везла перед собой коляску с 10-месячным малышом, когда на них наехал легковой автомобиль.
Водитель-пенсионер не успел затормозить и врезался в коляску. От удара она не опрокинулась, ребенок не выпал.
Женщину и ребенка доставили в больницу для профилактического обследования.
ИСТОЧНИК KP.RU