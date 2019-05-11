2019-05-11T15:18:01+03:00
Происшествия

В Тверской области обокрали дачу жителя Подмосковья

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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В дежурную часть обратился житель Московской областиВ дежурную часть обратился житель Московской областиФото: Василий ХОДАРЕВ
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Заявление о краже в дежурную часть отдела МВД России по Конаковскому району поступило от 58-летнего жителя Московской области. Мужчина сообщил оперативникам, что неизвестный сломал замок, проник в летний домик и похитил имущество.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый, безработный 29-летний житель Конаковского района.

Мужчина задержан, в отношении него заведено уголовное дело по ч. 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

Полицейские проверяют фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Тверского региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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