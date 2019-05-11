Следователи выясняют, что стало причиной пожара в поселке Спирово Тверской области
Напомним, пожар произошел сегодня ночью, 11 мая, на улице Фестивальная в поселке Спирово.
В ходе тушения жилого дома, спасатели обнаружили внутри тела двух мужчин - 1989 и 1964 года рождения. По фактам гибели людей Вышневолоцким межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Опрошены очевидцы произошедшего. Обстоятельства происшествия выясняются, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU