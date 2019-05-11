2019-05-11T14:57:14+03:00
Происшествия

Следователи выясняют, что стало причиной пожара в поселке Спирово Тверской области

В огне погибли двое мужчин
Ольга ТРОФИМОВА
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Что стало причиной пожара, узнают следователиЧто стало причиной пожара, узнают следователиФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Напомним, пожар произошел сегодня ночью, 11 мая, на улице Фестивальная в поселке Спирово.

В ходе тушения жилого дома, спасатели обнаружили внутри тела двух мужчин - 1989 и 1964 года рождения. По фактам гибели людей Вышневолоцким межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Опрошены очевидцы произошедшего. Обстоятельства происшествия выясняются, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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