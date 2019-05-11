У женщины украли сумку из камеры хранения в магазине в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:06 2019-05-11T13:06:12+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Лихославльскому району обратилась 61-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что сумка с ее личными вещами пропала из камеры хранения в одном из магазинов города. Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.

Выехавшие на место происшествия оперативники, просмотрели записи с камер видеонаблюдения в торговом зале, опросили потерпевшую и возможных свидетелей.

Подозреваемого задержали по ориентировке. Им оказался 26-летний житель Лихославля. Мужчина признался в содеянном, против него возбуждено уголовное дело.

За кражу ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU