У женщины украли сумку из камеры хранения в магазине в Тверской области
Ущерб составил 16 тысяч рублей
За кражу сумки мужчине грозит тюремный срокФото: Олег РУКАВИЦЫН
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С заявлением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Лихославльскому району обратилась 61-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что сумка с ее личными вещами пропала из камеры хранения в одном из магазинов города. Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.
Выехавшие на место происшествия оперативники, просмотрели записи с камер видеонаблюдения в торговом зале, опросили потерпевшую и возможных свидетелей.
Подозреваемого задержали по ориентировке. Им оказался 26-летний житель Лихославля. Мужчина признался в содеянном, против него возбуждено уголовное дело.
За кражу ему грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU