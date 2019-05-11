В Тверской области сгорел жилой дом

СЕГОДНЯ 09:55 2019-05-11T09:55:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Информация о том, что в поселке Спирово на улице Фестиальная загорелся дом, поступила на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области около 2.07 ночи 11 мая.

Для тушения пожара были направлены отделения пожарно-спасательной части № 52, оперативная группа Спировского пожарно-спасательного гарнизона.

На месте было установлено, что горит жилой дом. Строение повреждено огнем по всей площади. Пострадали два человека.

Полностью ликвидировать возгорание пожарным удалось в 2.50 ночи. К тушению было привлечено 10 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU