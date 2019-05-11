В Тверской области сгорел жилой дом
Пострадали два человека
В Тверской области сгорел жилой домФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:
Информация о том, что в поселке Спирово на улице Фестиальная загорелся дом, поступила на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области около 2.07 ночи 11 мая.
Для тушения пожара были направлены отделения пожарно-спасательной части № 52, оперативная группа Спировского пожарно-спасательного гарнизона.
На месте было установлено, что горит жилой дом. Строение повреждено огнем по всей площади. Пострадали два человека.
Полностью ликвидировать возгорание пожарным удалось в 2.50 ночи. К тушению было привлечено 10 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU