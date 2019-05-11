Девушка оказалась под колесами легковушки на пешеходном переходе в Твери

СЕГОДНЯ 09:13 2019-05-11T09:13:34+03:00

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ДТП произошло вечером, 10 мая. 17-летняя девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Софьи Перовской, в районе дома №9, когда на нее наехал автомобиль.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области, у пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы.

Признаков алкогольного опьянения у водителя не обнаружено.

Информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU