2019-05-11T09:13:34+03:00
Происшествия

Девушка оказалась под колесами легковушки на пешеходном переходе в Твери

Пострадавшая в больнице
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Девушку сбили на пешеходном переходеДевушку сбили на пешеходном переходеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

ДТП произошло вечером, 10 мая. 17-летняя девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Софьи Перовской, в районе дома №9, когда на нее наехал автомобиль.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области, у пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы.

Признаков алкогольного опьянения у водителя не обнаружено.

Информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тверской области сгорел жилой дом
Житель Твери обстрелял соседей из травмата
Форвард из Твери Илья Ковальчук провел первую игру в составе хоккейной сборной на ЧМ – 2019
На Тверскую область надвигаются ливень и гроза
На Селигере в Тверской области перевернулась лодка с 6 пассажирами
Два человека опрокинулись на мотоцикле в Тверской области
На регату "Памяти Афанасия Никитина" в Твери съехались спортсмены со всей страны
Житель Тверской области попался на хранении наркотиков
В Тверской области поймали квартирного вора
Из-за провала асфальта на Волоколамском проспекте в Твери изменились маршруты троллейбусов
В Тверской области продавали молоко с нарушениями регламента Таможенного союза
В Тверской области пешеход полз по дороге и оказался под колесами легковушки
Илья Ковальчук примет участие в чемпионате мира по хоккею
Три человека получили травмы в ДТП на трассе М-10 в Тверской области
В Парке Победы Твери проходят праздничные гуляния
Похитителя металлолома поймали в Тверской области