Девушка оказалась под колесами легковушки на пешеходном переходе в Твери
Пострадавшая в больнице
Девушку сбили на пешеходном переходеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло вечером, 10 мая. 17-летняя девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Софьи Перовской, в районе дома №9, когда на нее наехал автомобиль.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области, у пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы.
Признаков алкогольного опьянения у водителя не обнаружено.
Информация уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU