2019-05-10T19:05:56+03:00
Общество

На Тверскую область надвигаются ливень и гроза

МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях
Ольга ТРОФИМОВА
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На Тверь надвигается грозаНа Тверь надвигается грозаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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По данным Тверского гидрометцентра ухудшение погодных условий ожидается вечером, 10 мая, в Твери и в отдельных районах Верхневолжья. В областном центре ожидается гроза, кратковременное усиление ветра при грозе отдельные порывы 12-17 м/сек.

Сильные ливни в некоторых районах прогнозируются и на субботу, 11 мая.

ГУ МЧС России по Тверской области призывает жителей внимательней относиться к собственной безопасности, а водителей соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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